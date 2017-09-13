كتبت: أمة الملك الخاشب

يا ترى لماذا فقط بعد ثورة 21 سبتمبر دون غيرها من الثورات في اليمن قام بعدها بعدة أشهر أكبر وأعتى عدوان وتحالف عالمي ضدها لمحاولة اجهاضها ؟

لماذا تم التصريح بعد ثورة 21 سبتمبر من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يشعر بالقلق ؟ لماذا يا ترى أقلقتهم هذه الثورة دون غيرها من الثورات العديدة في تاريخ اليمن ؟

لماذا هذه الثورة بالذات لم يرضوا عنها ؟ لماذا في بعد أحداث 11 فبراير التي قادها حزب الاصلاح لم يعقبها أي عدوان وبالعكس تمت التسوية واستلموا المناصب والحقائب الوزارية وانسحبوا من الساحات وانتهت ثورتهم التي كانوا يزعمون أنها تهدف إلى نقل اليمن إلى عصر رفض الوصاية كما كانوا يزعمون ؟

سأجيب عن بعض التساؤلات وسأطرح أسئلة قد تستنبطون من خلالها بعض الأجوبة على الأسئلة السابقة ومنها :-

هل تعلمون أننا وبرغم أننا في حالة عدوان كبير وحصار واحتلال ومرتزقة يقاتلون ضدنا من كل الأجناس والألوان إلا أننا استطعنا أن نصمد ونواجه بل ونكسر هيبة المعتدين منذ الشهر الثاني أو الثالث من العدوان ؟ وهذه من منجزات من ؟ ومن الذي يقاتل في الجبهات ؟ هل هو الجيش القوي الذي بنوه خلال 55 سنة من تاريخ الثورات السابقة ؟

هل تعلمون أن أنصار الله ولا غيرهم يؤهلون مئات الآلاف من المقاتلين الذين يسطرون ملاحم اسطورية في الجبهات وذلك من خلال دورات عسكرية يتم أخذ فيها فنون التدريب العسكري في شهرين أو ثلاثة أشهر ما يأخذه غيرهم في كليات عسكرية لمدة أربع سنوات وربما أكثر ويتخرج كل يوم أبطال كالوحوش يتوجهون لساحات الوغى ليلقنوا الأعداء والمحتلين والمرتزقة دروسا لن ينسوها ولن يستوعبوها إلا وهم في جهنم الكبرى ؟ فيا ترى هذه الدورات العسكرية من منجزات من ؟ فلنجب بإنصاف ودون تعصب هل هي من منجزات فبراير أم من منجزات 26 سبتمبر أم من منجزات 14 أكتوبر ؟

سؤال آخر ومهم ؟ هل يصدق أحد أنه وفي غضون أقل من سنتين من تاريخ ثورة 21 سبتمبر بدأنا نسمع أن اليمن يطور صناعة الصواريخ محليا وأنه يمتلك استخبارات قوية مخيفة للعدو تجعل من أغلب هذه الصواريخ تصل إلى أهدافها وبدقة عالية ؟

هذا من منجزات من ؟ هل سمعتم على مر تاريخ 55 سنة أن اليمن يصنع حتى ابرة أو ألعاب نارية ؟ بل بالعكس المصنع الوحيد الذي امتلكه اليمن للغزل والنسيج تم إغلاقه بسبب الفساد وكذلك المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي كانت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني أيضا تم نهبها وتدميرها بالتدريج بسبب لوبي الفساد فهل يعتبر هذا انجاز لثورة 26 سبتمبر أم تشويه لها ؟

من منجزات 21 سبتمبر انشاء مؤسسة الحبوب اليمنية والبدء في عمل خطة تنفيذية مزمنة تصل لليمن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفعلا بدأت الجهود في العمل في الجانب الزراعي وفتحت الجبهة الزراعية رغم ظروف العدوان إلا أن هناك من الداخل من سعى لعرقلة هذه المؤسسة بل ومحاربتها لأنها طمحت طموح قد لا يتماشى مع أهواء من وقعوا اتفاقيات في تاريخ حكمهم لمنع زراعة القمح في اليمن السعيد في البلدة الطيبة ؟

طبعا ثورة 21 سبتمبر لم تتنفس الصعداء بعد ولم تأخذ نفسها حتى تكالبت ضدها كل قوى الشر والعدوان محاولين وأد وهجها الثوري وإخماد زخمها الشعبي ولم يكتفوا فقط بالعدوان العسكري عليها بل عملوا بكل طاقتهم على تشويهها مستخدمين كافة أنواع الاساليب والطرق التي ربما لم تخطر حتى في بال ابليس نفسه فإتجهوا الى الحرب النفسية والى الشائعات المفبركة وإلى حملات التشويه الممنهجة ضد من صنع هذه الثورة التي نقلت اليمن نقلة نوعية وجعلته محط أنظار العالم في غضون ثلاثة أعوام فقط من قيامها فكيف سيكون الحال بعد عشر سنوات من الثورة إن شاء الله خاصة لو أتيحت لها الفرصة في تحقيق أهدافها وستتاح الفرصة بإذن الله بعد النصر على المعتدين وعلى المفسدين ؟

رغم الإرهاصات والعقبات والمؤامرات التي تواجهها هذه الثورة إلا أن كل الشواهد والدلائل تؤكد عظمة هذه المنجزات رغم قصر المدة من تاريخ قيامها .

السفير الأمريكي كان مطًلع جيدا على مشروع بناء الدولة المدنية الذي قدمه أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني وكان يدرك أن ..!

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