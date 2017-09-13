المشهد اليمني الأول/

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الاربعاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا، واستخدامها في قتل المدنيين باليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود تحالف العدوان على اليمن.

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