المشهد اليمني الأول/

سقطت طائرة حربية تابعة للعدوان السعودي مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017م، نوع تايفون في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأكد مصدر محلي للمشهد اليمني الأول، سقوط طائرة حربية تابعة للعدوان السعودي نوع تايفون وفقد طيارها بعد ارتطامها في منطقة الوضيع بمحافظة أبين في ظروف غامضة .

وأشار المصدر إلى تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي الأمريكي على المنطقة، فيما لم يعترف تحالف العدوان حتى اللحظة بالحادثة.

وتتميز طائرة «التايفون» بتصميم إيرودينامكي عالي يمنحها قدرة عالية على المناورة حيث تعتمد الطائرة مبدئ الهيكل الغير المستقر إيروديناميكا وتحقيق الاستقرار المطلوب عن طريق أنظمة الطيران السلكي الحاسوبي الرقمي.

وتساهم في إنتاج التايفون وهي مقاتلة أوروبية مطورة مجموعة من عدة شركات هي بي إيه إي سيستمز البريطانية، «الينيا ايرونوتيكا» الإيطالية، إي أي دي إس الألمانية، و«ايدس كاسا» الأسبانية.

وتمتلك السعودية 24 طائرة تايفون، وتعد طائرة التايفون من أعلى المقاتلات أسعاراً حيث يبلغ سعرها 77 مليون يورو.

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