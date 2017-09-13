المشهد اليمني الأول/

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بنيران قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز، كما قصفت القوة المدفعية تجمعات لهم في نفس المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري ، أن 4 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في منطقة الهاملي بمديرية موزع غربي تعز.

وفي سياق منفصل استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في مديرية صالة وحققت إصابات مباشرة.

جدير بالذكر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية، نفذت اليوم قصفاً مركز على تجمعات ومواقع قوات الغزو والمرتزقة بمنطقة يختل بمديرية المخا مخلفاً قتلى وجرحى في صفوفهم.

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