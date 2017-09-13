المشهد اليمني الأول/ متابعات



قال مصور حرب موالي للعدوان وغطى أحداث الأخيرة في الساحل الغربي بالمخاء ان مؤشرات كثيرة تؤكد ان الجنوبيين في المخا سيكونون ضحية للصراع المسلح الدائر هناك .

وقال “صالح العبيدي” هو مصور واعلامي غطى الحرب في المخا خلال الأشهر الماضية ان القوات الجنوبية والافراد المقاتلين باتوا يواجهون نفس المصير الذي لاقاه الجيش المصري في شمال اليمن قبل عقود من اليوم .

وأضاف قائلا :” بعد 1962 جاء الجيش المصري الى شمال اليمن ظنا منه انه سيحرر الشمال من الحكم الامامي ، وبعد اكثر من 10 سنين من محاولة التحرير هذه خرج المصريون باكثر من26 الف شهيد مصير والآلاف من الجرحى .

والسبب ان الشعب هناك كان صباحا جمهوري وفي المساء ملكي.

وبعد اكثر من 60 عام يتكرر المشهد لكن مع الجنوبيين بجبهة المخا .

الجنوبيون الذين ذهبوا الى المخا ظنوا انهم سيحررون المخا والشمال لكن اليوم يتبادى المشهد بوضوح.

كل يوم نسمع بتفجير بهجوم بلغم انفجر بقوات المقاومة.

لم تعد قوات الحوثي من تقتل افراد المقاومة الجنوبية .

هناك المئات من المندسين من ابناء المنطقة هم من يفجر ويغدر.

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ان المخا ستبتلع الالاف من الجنوبيين.

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