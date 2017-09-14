المشهد اليمني الأول/

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، من أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن يمكن أن يصيب نحو 850 ألف شخص بحلول نهاية 2017.

وقال المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية، روبير مارديني، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الوباء «بلغ مستويات ضخمة».

وأشار مارديني، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، إلى «(أننا) في يوليو قلنا إننا نتوقع 600 ألف حالة مع نهاية العام، ولدينا حالياً 647 ألف حالة اشتباه».

وأضاف «(أننا) نتوقع الآن أسوأ السيناريوهات، أي 850 ألف حالة بحلول نهاية العام»، مؤكداً أن الوباء لا يزال «خارج السيطرة».

ولفت إلى أن «وتيرة (انتشار الوباء) تباطأت، لكن في الأسبوع الماضي عاودت الإرتفاع»، متحدثاً عن «وجود 4700 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا يومياً».

ورأى أن «هذه أسوأ أزمة صحية بالنسبة إلى مرض يمكن تفاديه في التاريخ الحديث».

وذكر أن «أقل من نصف التجهيزات الصحية يعمل في اليمن، ولم يحصل الكثير من العاملين في القطاع الصحي على مرتباتهم منذ نحو عام، ولا يدخل البلد إلا 30 بالمئة من الأدوية الضرورية».

وأدى انهيار البنى التحتية في اليمن بعد أكثر من عامين من الحرب إلى أكبر انتشار لوباء الكوليرا في العالم.

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