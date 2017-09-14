المشهد اليمني الأول/

ألغت الخطوط الجوية اليمنية كافة رحلاتها من والى اليمن ليومنا هذا الخميس بسبب عدم حصولها على تصاريح للطيران من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وبحسب بيان الخطوط اليمنية فإن الشركة تؤكد إلغاء كل الرحلات الجوية اليوم ،مكتفية بتقديم الاعتذار لركابها عن هذا القصور،مضيفة أنها ستقوم بتحديد الرحلات البديلة مستقبلا بناء على التراخيص الممنوحة لها من قبل التحالف.

وبحسب متابعين فإن هذا الاجراء الذي اتخذته الشركة سيزيد من معاناة المسافرين على متن الناقل الوطني الوحيد من والى اليمن ،خصوصا الحالات المرضية التي تتجشم عناء السفر البري بين المحافظات اليمنية للوصول الى مطاري عدن والريان اللذين حددهما التحالف لاستقبال ومغادرة المسافرين اليمنيين،لاسيما في ظل استمرار اغلاق مطار صنعاء الدولي منذ اكثر من عام.

كما سيؤثر على سمعة الشركة التي تعاني الكثير من الاعباء الاقتصادية نتيجة الحرب والحصار المفروضيين على اليمن منذ أكثر من عاميين ونصف العام،الامر الذي يهدد الخطوط اليمنية بالافلاس، حسب قول مراقبين.

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