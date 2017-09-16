وقال في حوار مع التليفزيون الإيراني إن طهران تمكنت من الحصول على وثائق سرية من مركز السيطرة والتحكم لقيادة الجيش الأمريكي، ونشرها سيكون بمثابة “الفضيحة الكبرى” للأمريكان.

وتابع قائلا “كشفت تلك الوثائق عن سلوك الأمريكان في العراق وسوريا، فنحن نمتلك معلومات دقيقة عما يفعله الأمريكيون وكيف كانوا يقدمون دعما لتنظيم داعش الإرهابي”.

ومضى بقوله “في حال السماح لنا بنشر هذه الوثائق، فتلك ستكون الفضيحة الكبرى للأمريكان”.

وتحدث أيضا عن التقارير التي أشارت إلى فشل الضربات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني ضد “داعش”، قائلا “لدينا طائرات مسيرة في سماء المنطقة، ونشرنا المشاهد التي التقطت لحظة إصابة الصواريخ أهدافها، بدقة عالية والخبراء العسكريين عرفوا من خلالها نجاح الضربات، كما ان العدو غير سلوكه عقب هذه الضربات”.