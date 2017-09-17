المشهد اليمني الأول/

عبر رئيس اللجنة الثورية العليا “محمد علي الحوثي” عن بالغ حزنه والأسى بوفاة الشيخ “حمد بن علي الجلال” يوم أمس السبت.

ويعيد المشهد اليمني الأول، نص رسالة الحوثي المنشورة على قناته الرسمية في التلجرام .

https://t.me/Mohammadlhouthi/263

الأخ الشيخ حمد بن علي الجلال وكافة الأخوة في قبيلة آل الجلال وكافة آل الجلال الكرام ..

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد بن الحسن الجلال.

سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهمكم وكافة أسرته ومحبيه الصبر والسلوان

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم

محمد علي الحوثي

رئيس اللجنة الثورية العليا

25 ذوالحجة 1438

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