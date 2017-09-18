الرئيسية الأخبار المحلية شاهد مناورة التصعيد بالتصعيد لمواجهة العدو وأزلامه المنافقين والتنكيل بهم الأخبار المحلية شاهد مناورة التصعيد بالتصعيد لمواجهة العدو وأزلامه المنافقين والتنكيل بهم [HD] 18/09/2017 138 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب خسائر ثقيلة للعدوان في تعز ومشاهد من إستهداف تجمعات أزلام العدوان المنافقين في الهاملي بتعز [HD] شاهد المخلافي ووزارء الشرعية يكرمون الراقصات فيما الشعب اليمني يشهد أكبر كارثة إنسانية شاهد تخرج دفعة عسكرية مدربة تدريب عالي في المنطقة العسكرية الرابعة لمواجهة العدوان شاهد قناصة الجيش واللجان تصطاد أحد أزلام العدوان المنافقين في رأس المنارة في نهم [HD] لقاء الرئيس صالح الصماد مع مدير العمليات في الإتحاد الأوروبي في العاصمة صنعاء + فيديو المشهد اليمني الأول/ مناورة عسكرية تحت عنوان “التصعيد بالتصعيد” استعداداً لمواجهة العدو ومرتزقته والتنكيل بهم وتمريغ أنوفهم في تراب اليمن وجعلهم عبرةً لمن يعتبر. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات