المشهد اليمني الأول/

مناورة عسكرية تحت عنوان “التصعيد بالتصعيد” استعداداً لمواجهة العدو ومرتزقته والتنكيل بهم وتمريغ أنوفهم في تراب اليمن وجعلهم عبرةً لمن يعتبر.

 

التعليقات

تعليقات