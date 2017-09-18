المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة أظهرت إستهداف مدفعي على أرتاب الجنود السعوديين في مركز الرمضة وموقع القنبور .

وأفاد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن سلاح المدفعية التابع للجيش واللجان الشعبية دك مواقع سعودية شمال #الخوبة و #قائم_زبيد و #العبادية و #الفريضة و#القرن و #سودانة محققا إصابات مباشرة، مؤكداً هرع سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين في #منفذ_الطوال وغرب #مثعن، مشيراً إلى إعطاب جرافة لهم في موقع #المصفوفة.

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