المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة من قنص وحدات القناصة أحد منافقي العدوان في رأس المنارة بجبهة نهم.

وأوضح مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، تمكن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية من قنص 2 من المنافقين في المنارة بمديرية #نهم.

وأفاد المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إقتحام جبل المنارة وتكبيد أزلام العدوان المنافقين خسائر فادحة.

وأكد المصدر اعطاب آليتين للمنافقين في استهداف مدفعي لتجمعاتهم في نهم، وإطلاق صلية صواريخ الكاتوشا على تجمعاتهم وآلياتهم اسفل نقيل فرضة نهم.

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