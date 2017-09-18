المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة من إستهداف مواقع أزلام العدوان المنافقين في مديرية موزع بتعز.



وأفاد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، عن سقوط قتلى وجرحى في عملية نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقع المنافقين في مديرية موزع، مشيراً لإستهداف تجمعات المنافقين في الهاملي بصاروخ زلزال2 أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار المصدر إلى دك تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر الإمام وتبة السيمن بمديرية ذباب بعدد من قذائف المدفعية حققت هدفها، فضلاً عن تجمعات أخرى في الجحملية.

وبين المصدر أن وحدات القناصة تمكنت من قنص منافق في تبة النبيع بالكدحة، فيما تمكنت من قنص 2 من المنافقين في الدار الغربي بجبهة حمير، وقنص منافق رابع في الشقب.

وأشار المصدر إلى تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من التصدي لمحاولة تسلل للمنافقين في الضباب، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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