المشهد اليمني الأول/

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، «أوتشا»، اليوم الأحد، إن «10 ملايين طفل يمني بحاجة للمساعدة».

وأشار المكتب، في تغريدة في حسابه على «تويتر»، إلى أن «الصراع في اليمن يتسبب بتفاقم الإحتياجات الأساسية للمدنيين والمس بكرامتهم، وخاصة الأطفال».

والأطفال من أكثر الفئات تضرراً جراء الحرب في اليمن؛ إذ أصيب عدد كبير منهم بأمراض سوء التغذية والكوليرا، فضلاً عن مقتل المئات.

وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «يونيسيف»، إلى أن 150 ألف طفل تحت سن الخامسة أصيبوا بالكوليرا في اليمن، منذ انتشار الوباء في 27 أبريل الماضي وحتى هذا الأسبوع.

كما تفيد المنظمة الدولية ذاتها بأن 380 ألف طفل يمني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد.

جدير بالذكر أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استيفن أوبراين، من أن الأوضاع في اليمن تزداد سوءا وتنذر بمجاعة لحاجة 19 مليون نسمة يمثلون أكثر من ثلثي سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية فورية.

كما أسفر العدوان على اليمن عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، وتدمير جانب كبير من البنية التحتية في البلاد. بحسب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.

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