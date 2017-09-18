المشهد اليمني الأول/

أفاد موقع «ذي إنترسبت» بأن اعتقال سلطات الأمن السعودية ثلاثة من رجال الدين البارزين في المملكة، يشير إلى اقتراب موعد «التنصيب الرسمي» لمحمد بن سلمان، صاحب النفوذ الواسع في سياسة الرياض على المستويين المحلي والدولي، وإن كان ولي العهد السعودي ما زال «من الناحية الإجرائية» يستمد الكثير من سلطاته من والده، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفت الموقع الإلكتروني إلى ردود الفعل والملابسات التي أحاطت باعتقال عدد من رجال الدين، كسلمان العودة، إثر رفضه مساندة السياسة السعودية تجاه قطر. وفي هذا الإطار، قال كبير المستشارين في مركز تحليلات دول الخليج (غولف ستايتس أناليتيكس)، تيد كراسيك، إن «الأزمة القطرية إنما هي نزاع قبلي يحمل تداعيات دولية»، مشيراً إلى أن التوتر مع قطر يعد «سبباً أساسياً» لتنفيذ حملة الاعتقالات بحق شخصيات دينية، لا سيما وأن الخلاف بين الرياض وقطر بدأ «يترك آثاره المباشرة على المجتمع السعودي» في إشارة إلى وجود شخصيات وتيارات داخل المملكة مؤيدة لتنظيم «الإخوان المسلمين».

ثمة من ينظر إلى الحملة الأمنية على أنها «حملة تطهير»

وأضاف أن ثمة من ينظر إلى الحملة الأمنية على أنها «حملة تطهير» بحق المؤيدين والمناصرين للتنظيم، المصنف «إرهابياً» على لوائح الأمن السعودي، شارحاً أن العودة والقرني كانوا من بين الذين يحصلون على دعم مالي من السلطات السعودية، لقاء سكوتهم عن مناقشة العديد من «القضايا الأساسية»، قبل أن يعمدوا إلى تجاوز «الخط الأحمر» الذي وضعه بن سلمان، إزاء التعامل مع الدوحة.

وفي سياق الحديث عن المعادلة الداخلية في السعودية، فقد أردف كارسيك لـ«ذي إنترسبت» بقوله إن بن سلمان يود أن يظهر أنه «قادر على تطهير البيت (السعودي) من أولئك الذين قد يظهرون تعاطفاً مع أي بادرة للانفتاح (على قطر)»، عبر إحالتهم إلى مؤسسة «رئاسة أمن الدولة» التي أنشأها مؤخراً.

أما بالنسبة إلى المؤسسة الدينية (الوهابية) في المملكة، فقد كان بن سلمان، ومن خلال اعتقال عدد من رجال الدين، بأمس الحاجة إلى إظهار رسالته «الحازمة» بأن «الإصلاحات الاجتماعية قادمة بسرعة لا محالة، وأن المؤسسة الدينية معنية بدعم (رؤية السعودية 2030)، ولو جاء ذلك على حساب المنظومة الاعتقادية الخاصة بهم»، وفق كاراسيك.

وأدانت الناشطة الحقوقية مايا فوا، بدورها، حملة الاعتقالات التي تقوم بها الرياض، معتبرة أن ذلك يعد مؤشراً إلى أن «الحملة الأمنية المستمرة من قبل الحكومة السعودية ضد الحقوق الأساسية».

وزادت مديرة منظمة «ريبرايف» البريطانية أن نية الرياض إعدام الشاب السعودي عبد الكريم الحواج، وتدشينها حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للإبلاغ عن بعضهم البعض تحت ذرائع أمنية، يدلل على اتضاح فشل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إثارة ملفات حقوق الإنسان لدى حلوله في المملكة في مايو الفائت، وأن نهج الإدارة الأمريكية قد شجع الرياض على المضي في سياساتها على الصعيد الحقوقي.

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