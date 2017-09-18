المشهد اليمني الأول/

وجه قائد الجيش الإيراني الجديد، اللواء عبد الرحيم موسوي، تحذيرا لإسرائيل “في حال ارتكبت أي حماقة” تجاه بلاده، مؤكدا أن نتيجة ذلك ستكون “تسوية مدينتي حيفا وتل أبيب بالأرض”.

قائد الجيش الإيراني، بدا وكأنه يخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أن يذكر إسمه فقال: “في الآونة الأخيرة تحدث أحد هؤلاء الصهاينة بشكل غير محسوب حول حضور إيران في سوريا، لذا يجب علي أن أرد عليه بعبارتي”.

وتابع اللواء الموسوي: “أولا إن قولنا بأنكم لن تروا الكيان الصهيوني بعد خمسة وعشرين عاما ليس بمعنى أنه سيعمر خمسة وعشرين عاما بالكامل، وثانيا إن ذلك مشروط بالمقولة الشهيرة وهي أنه في حال ارتكب أي حماقة تجاهنا فسوف تسوى حيفا وتل أبيب بالأرض”.

وأضاف الموسوي: “لم ولن ننس جرائم هذا اللعين.. عليه أن يطأطئ رأسه ويحصي ما تبقى من عمره، فالكيان الصهيوني إذا ارتكب أي خطأ فإن الخيار سيكون لإيران في إنهاء فرصة الأعوام الخمسة والعشرين بسرعة البرق”.

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