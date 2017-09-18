المشهد اليمني الأول/ وكالة خبر

أفشلت السعودية، مجددا، مبادرة جديدة برعاية أوروبية لإنهاء الأزمة في اليمن، عقب منعها السماح لطائرة تتبع الاتحاد الأوروبي بالهبوط بمطار صنعاء الدولي لنقل وفد إلى بروكسل للتفاوض لإنهاء الأزمة.

وكشف الشيخ القبلي البارز محمد حسين المقدشي في بيان، حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن السيدة أنتونيا كالفو سلمته رسالة من الاتحاد الأوروبي تفيد برغبة الاتحاد رعاية ودعم وساطة قبلية واعلان مبادرة قبلية لحل الخلافات الداخلية وإيقاف الحرب.

وأوضح أنه تم اختياره للقيام بإعداد مبادرة وعرضها على الاتحاد الأوروبي، وانه قام بعقد عدة لقاءات واتصالات مع السفيرة أنتونيا حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية لمبادرة هدفها الرئيس حل الخلاف الداخلي وانهاء جميع الصراعات.

وأضاف أنه عقد عدة لقاءات مع كافة الأطراف في الداخل وطرح المبادرة عليهم إلى أن تم إقناع الجميع بالمبادرة.

ولفت البيان إلى أن السفيرة الأوروبية أرسلت مبعوثتين إلى صنعاء لمعرفة ما تم التوصل إليه، وعقدتا عدة لقاءات مع كافة الأطراف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء في بروكسل برعاية أوروبية بين كل الأطراف لتنفيذ المبادرة، إلا أن السعودية رفضت ومنعت السماح بهبوط طائرة الاتحاد الأوروبي التي كانت ستقلهم، منوها أن المؤتمر بدأ بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، بدون مشاركتهم.

فيما يلي تنشر وكالة “خبر” نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

في خضم الحرب الظالمة المعلنة ضد شعبنا وارضنا والصراعات الداخلية التي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى وكبدتنا خسائر طائلة.. فدمرت مؤسساتنا ومنشآتنا التعليمية والصحية والتجارية والعسكرية والصناعية والحيوية العامة والخاصة وقضت على آمالنا جميعا في يمن الايمان والحكمة.. فخلقت للملايين منا البؤس والمعاناة والتشريد والجوع والمرض وانتشرت الاحقاد والفتن والطائفية بين كل اليمنيين بشكل مهول لايعبر عنا..

ومن خلال تلك الاجواء كان أمرا حتميا علينا القيام بمسؤوليتنا امام الله وامام شعبنا الصامد وبذلنا كل ما نستطيع وقمنا بالعديد من الوساطات في قضايا متعددة وقمنا بالتهدئة والمصالحة في كثير من المواجهات والنزاعات الداخلية وسعينا في حل الكثير من قضايا المواطنين وخدمتهم للتخفيف من معاناتهم ومن أعباء الحكومة المنهكهدة جراء الحرب والدفاع عن بلادنا..

وفي تلك الاثناء في مطلع العام الجاري وصلتني رسالة من الاتحاد الأوروبي عبر السيده/أنتونيا كالفو بورتا سفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن والمبعوثة الرسمية للشئون اليمنية كان مفادها رغبة الاتحاد الأوروبي رعاية ودعم وساطة قبلية واعلان مبادرة قبلية لحل الخلافات الداخلية وايقاف الحرب وتم اختياري وتكليفي شخصيا للقيام بذلك الدور وتم عرض مبادرة مقترحة منهم ، ومن جانبي فقد رحبت بالعمل ولبيت الطلب والتكليف كما لبينا دائما كل عمل او نداء يخدم بلادنا وشعبنا بحماس واخلاص ، وبعد الاخذ والرد والنقاش والاتصالات مع السفيرة شخصيا او عبر اللقاءات المباشرة مع مبعوثنا الخاص اليهم توصلنا الى صيغة نهائية للمبادرة بحيث يكون هدفها الرئيسي حل الخلاف الداخلي وانهاء جميع الصراعات وتخفيف معاناة الشعب ورفع الحصار عن بلادنا والمفاوضات المباشرة مع قوات التحالف لوقف الحرب وكل ذلك بما يتناسب مع كل القوى والاطراف الداخلية..

كانت المرحلة التالية التواصل مع الاطراف في الداخل ولقاء القيادات وطرح المبادرة عليهم والنقاش حولها وكثفنا الاتصالات واللقاءات والمحاولات والتعديل لمرات عديدة حتى تم اقناع الاطراف جميعا والوصول للاعمال والترتيبات النهائية وكل ذلك بجهود ذاتيه طويله ومنهكه وبمشاركة البعض من الشرفاء والكفاءات الوطنيه وبوتيره وحماسه عاليه ايمانا وتفانيا بعملنا الكبير خدمة ووفاء لشعبنا العظيم الصامد ، ولاننكر اهتمام وتعاون كل الاطراف معنا ونشكر مواقفهم.

وفي اوخر الشهر الكريم وبطلب منا ارسلت السفيرة الاوروبية مبعوثتين وصلتا عبر طائره خاصه لمطار صنعاء فعرضنا عليهما خلاصة ماوصلنا اليه واقمنا بمشاركتهما اجتماعا بمشائخ من مختلف المناطق في البلاد في الشمال والجنوب وتم النقاش المباشر معهما وطرح العديد من النقاط والمشاكل ثم التقتا بقيادات الاطراف الرئيسية في البلاد وطلبتا منهم باسم الاتحاد الأوروبي تقديم العون والتسهيلات لانجاح المبادره القبليه لما فيها مصلحة البلاد وعرضنا لهما بعض المآسي والكوارث التي حلت بشعبنا جراء الحرب ، وبعد عودتهما لبروكسل وشرح التفاصيل للسفيره ونتائج اللقاءات وحصيلة اعمالنا تم التواصل معنا من قبل السفيره وتحديد موعد لعقد اجتماع موسع في بروكسل يضم كافة الاطراف اليمنية في الداخل والخارج للحوار واعلان المبادره القبليه ومدته سته ايام تبدأ بتاريخ 7 اغسطس من الشهر الفائت وتم التنظيم والتنسيق والتحضير في بروكسل لكافة الفعاليات والانشطه باشراف السفيره شخصيا كما تم رفع اسماء الوفد المشارك وتجهيز معاملات السفر وقد قمنا باختيار شخصيات الوفد بعنايه ومن كافة المناطق اليمنيه، وعند تجهزنا وترتيباتنا للرحله الى بروكسل نتفاجأ برفض السعودية هبوط الطائره بمطار صنعاء والتي ستقل الوفد المشارك. حاولنا القيام باقناعهم عبر وسطاء دوليين كما قام الاتحاد الأوروبي بالاتصال معهم ولكن عبثا فقد كان هناك رفض شديد من السعوديه.. فتم تأجيل الموعد المحدد.

ومن هنا فنحن نستنكر هذا العمل بوجه خاص على اليمنيين المقيمين بالسعوديه عن دورهم وموقفهم المخزي والمخيب.

وفي يوم 6 من شهر اغسطس وصلت السيده/ انتونيا كالفو بورتا الى صنعاء عبر طائره خاصه الى مطار صنعاء التقينا معها لقاء خاصا وعرضت عليها كل خطوات العمل التي مررنا بها ، كما عقدنا بحضورها اجتماعا مع بعض المشائخ والشخصيات وتم تحديد موعد للحوار يبدأ بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر ولمدة سته ايام ببروكسل ، وخلال زيارتها التقت بالقيادات الكبرى في البلاد.. وعند مغادرتها ابدت اعجابها ودعمها الكلي لمبادرتنا ووعدت ببذل مزيد من الجهود لاقناع السعوديه بضرورة وصول طائره خاصه لمطار صنعاء لاحضار الوفد للمشاركه في حوار بروكسل ولكن مع الاسف استمر الرفض القطعي من قبل السعوديه لسفرنا الى بروكسل والذي لا نجد اي مبرر او تفسير منطقي لذلك برغم المحاولات والاتصالات الحثيثه التي قامت بها السفيره بشكل خاص.

بالامس 12/ 9 بدأت الاجتماعات في بروكسل بدون مشاركة الوفد القبلي وقد شعرنا بالاسف لذلك كما عبرت السفيره خلال الاجتماع عن اسفها الشديد لذلك، ولكنا لا زلنا على تلك الوتيره والحماس لمواصلة العمل والمساعي حتى يتم بعون الله انجاح مبادرتنا وحل كل الخلافات بين اليمنيين كافه وانهاء كل الصراعات وايقاف الحرب ورفع الحصار عن بلادنا ومستعدون لتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك.

مع العلم انه تم التنسيق لعقد الاجتماع الثاني في العاصمه صنعاء بمشاركة الاتحاد الأوروبي مع تقديم الضمانات الامنيه لكل الوفود والشخصيات المشاركه داخليا وخارجيا وايمانا منا بصدق قضيتنا فنحن واثقون بالله انه لن يخيب رجاءنا مهما كانت المعوقات ومهما تآمر المتآمرون وستخيب مساعيهم باذن الله.

واخيرا نتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي وللسيده انتونيا كالفو بوريتا بشكل خاص لاهتمامهم بقضيتنا ومساعيهم من اجل انهاء الصراعات ووقف الحرب.. ونتمنى النجاح والتوفيق لاجتماعات الحوار القائمه في بروكسل مع العلم انه سيتم خلال تلك الاجتماعات طرح المبادره القبليه من قبل السفيره للمناقشه حيث ان تلك الاجتماعات تعد غير رسميه في الوقت الراهن..

ونتمنى لكم موفور الصحة.

صادر عن الشيخ/ محمد حسين المقدشي

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