المشهد اليمني الأول/

بالتزامن مع حراك حقوقي أدان جرائم العدوان في اليمن بدءاً من إدانة مفوضية الأمم المتحدة ومروراً بدعوات تشكل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بجرائم العدوان في اليمن، تواصل السعودية سفك دماء اليمنيين في إستهتار واضح لتحركات المجتمع الدولي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف هذه الأيام ندوات خاصة بالحرب ضد اليمن، وابرز الإنتهاكات التي إرتكبها تحالف العدوان، بما في ذلك مجازر مروعة مرتكبة ضد الأطفال والنساء بما يعد جرائم حرب وصولاً إلى إستخدام أسلحة محرمة، يسعى المجلس بدعم منظمات حقوقية وانسانية لتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وإزاء هذا التحرك تسعى السعودية عبر حلفائها وشركائها الدوليين لإحباط وإجهاض هذا التحرك، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمديد لما تسميها “اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات التحالف”، بالرغم من إبطال هذه اللجنة من قبل المفوضية الدولية بإعتبارها تمثل طرفاً وغير مؤهلة.

وتأتي المحاولات الأمريكية والبريطانية وسط ضغوط الشارع الإنساني والحقوقي لتجريم إستمرار دعم السعودية بالسلاح، ما دفع البرلمان الأوروبي إلى تبني قرار يدين الدول التي لا تزال تمد السعودية بالأسلحة.

وتهرباً من التحركات الحقوقية والإنسانية الدولية لإدانة العدوان وتجريمه قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة “عبدالله المعلمي” أن الوقت ليس متاحاً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الغارات السعودية التي قتلت الآلاف من الأطفال والنساء في اليمن”.

ويبدو تحرك في السعودية لإقناع الرأي العام المحلية والإقليمي والدولي غير مجدياً، سعت السعودية بالإيعاز للمرتزقة بإرتكاب مجازر ضد المدنيين في تعز عبر القصف المتعمد على المنازل والأحياء السكنية، ومن ثم الإدعاء زيفاً أنها غير معنية بإرتكاب هذه المذابح، وقد راح ضحيتها في أقل من أسبوع 8 أطفال.



وتهدف السعودية بذلك إلى صرف الأنظار وخلط الأوراق عن مجازرها المرتكبة في اليمن، وتشتيت التركيز الإنساني والحقوقي على ماارتكبته من مجازر وحشية وجرائم حرب في البلاد.

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