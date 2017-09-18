المشهد اليمني الأول/

أطلقت وحدة القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، مجموعة صواريخ على المجمع الحكومي بالحزم مركز محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ أوراغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا على المجمع الحكومي بالحزم، مؤكداً إصابة الهدف بدقة عالية.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف أزلام العدوان المنافقين بينهم قيادات رفيعة في العملية الصاروخية، مشيراً لسماع دوي إنفجارات في الموقع، وهرع سيارات الإسعاف إلى المكان.



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