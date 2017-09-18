المشهد اليمني الأول/

أعلن موقع “ستراتفور” الإستخباري الأمريكي أن ولي العهد السعودي یسعی لأن یکون ملکاً مدنیاً علمانیاً. ونشر الموقع تقريراً قال فيه إنّ التغيير قادم إلى السعودية وقد يصل قريباً إلى قمة النظام الملكي في البلاد في خضمّ التحولات الإقتصادية والسياسية الكاسحة وتوقعات بمزيد من التعديلات ومن أهمّها تنازل الملك الوشيك عن العرش لابنه وولي عهده الجديد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح تحليل مركز “ستراتفور” أنّ التنازل المتوقع عن المُلك يمثّل تغييراً سياسياً بارزاً حيث سيتولّى العرش أصغر ملك سعودي منذ ما يقرب القرن من الزمان وهو أول ملك من الجيل الثالث.

وأوضح المركز أنّ قرار تنحّي الملك ليس مسألة “إذا ” ولكن “متى”. غير أنّ المخطط الحقيقي يكمن في التغييرات التي تقترب من جوهر البلاد، والتي تتعلق بالتوجه السياسي الإسلامي الذي يشكّل العمود الفقري للمجتمع السعودي وكذلك العادات الإجتماعية الصارمة. وكل ذلك بهدف تسهيل الطريق نحو إنتقال القيادة في المملكة.

وأضاف الموقع الأمريكي أنه من المرجّح أن يشدّد ولي العهد قبضته على التعبير السياسي حتى عندما يختبر محاولات الإصلاح الاجتماعي. حيث كان رَفع الستار عن هذه القبضة بسلسلة من الإعتقالات التي أثارت تساؤلات حول دوافعها، والتي تمثلت بإحتجاز السلطات حتى الآن عشرات من الناشطين والعلماء والدعاة الشعبيين وبعضهم مرتبط بحركة الصحوة المتعاطفة مع الإخوان المسلمين.

ويمكن أن يكون هناك تفسير بسيط للإعتقالات: قد تكون مجرد جزء من النزاع السعودي المستمر مع قطر، ذلك أنّ بعض الشيوخ المعتقلين دعوا علناً إلى إصلاح العلاقات مع الدوحة وأثار هذا الموقف قلق الرياض، خاصةً وأنّهم يحظون بشعبية ومتابعة في تويتر وهم قادرون على تشكيل الرأي العام.

وأوضح تحليل المركز أنّ الإحتجاجات ليست مألوفة في المملكة وخاصةً ما إرتبط بقضايا العمل. ورغم أنّ المظاهرات الجماهيرية ضد الأسرة الحاكمة نادرة فإنّ الدعوة إلى الإحتجاجات الشعبية قد عُمّمت على نطاق واسع على قنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة ولا يمكن أن تُتجاهل هذه الدعوات في مثل هذا المنعطف الحرج.

ومع ذلك فإنّ الإعتقالات الأخيرة يمكن أن تنذر أيضاً بتغيير أكبر وأكثر تدرجاً. وعلى غرار دولة الإمارات المجاورة قد تتّخذ السعودية موقفاً أكثر صرامة ضد التوجهات القريبة من جماعة الإخوان المسلمين. سيما وأ، المعتقلين ينتمون إلى تيار العلماء والمثقفين المستقلين في المملكة وليسوا من المقربين إلى العائلة المالكة.

وفي الوقت نفسه، وفقاً لتحليل المركز، تشير مصادر “ستراتفور” إلى أنّه عندما يتسلّم ولي العهد العرش فإنّه يخطط للفصل بين منصب “الملك” ولقب “خادم الحرمين الشريفين”. فرغم أنّ الملوك السعوديين إستخدموا هذا اللقب منذ الثمانينيات إلّا أنّ جذوره قديمة تعود إلى قرون لإضفاء الشرعية الدينية للحكم. وإذا تخلّى ولي العهد عن ذلك، وفقاً لتقديرات المركز، فإنّ هذه الخطوة من شأنها أن تجعل من الملك حاكماً مدنياً علمانياً أكثر منه شخصية روحية توجيهية.

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