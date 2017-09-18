المشهد اليمني الأول/

تحاول مشيخة قطر بشتى الطرق التقرب من «إسرائيل» والصهيونية العالمية عموماً، وفي هذا الإطار نشرت مجلة الأعمال الأمريكية «فوربس» تقريراً يكشف ما رأت أنها طريقة غريبة تلجأ إليها قطر لاستمالة اللوبي اليهودي في أمريكا.

ونقلت المجلة عن قيادات يهودية أمريكية أنها تلقت عرضاً يفيد باستعداد الدوحة لمقايضة لقاء تميم بن حمد آل ثاني لدى زيارته القريبة إلى نيويورك بجثة الضابط الإسرائيلي هادار غولدين، الذي اختفى في غزة عام 2014 قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن أنه قتل، وجندي إسرائيلي آخر لا يزال محتجزاً.

وقالت المجلة: أمير قطر يعتزم هذه المرة لقاء جمعيات الضغط اليهودية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق بعد أيام.

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