المشهد اليمني الأول/

دان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي المقاطعة العربية المفروضة على “إسرائيل” في حفل جرى في مركز “شمعون فيزنتال” في لوس أنجلوس، قائلاً إنه يمكن لمواطني بلاده زيارة “إسرائيل”، بحسب ما أفاد موقعا جيروزاليم بوست و NRG الإسرائيليين.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإنّ هذه التفاصيل أكدها مدير مركز “شمعون فيزنتال” أفريام زوروف.

ويوضح زوروف أن هذا التطور جرى في أعقاب زيارة مسبقة هذا العام قام بها مدير مركز “شمعون فيزنتال” في لوس أنجلوس الحاخام أبراهام كوبر وشريكه في المركز مارفين هير إلى العاصمة البحرينية المنامة.

كما أن هذه التصريحات قالها الملك على مسامع الحاخام كوبر خلال حفل تبرع وقّع ابنه خلاله على إعلان يدين “أعمال العنف والكراهية الدينية”.

ووفقاً لبيان “مركز شمعون فيزنتال” فإن الملك نفسه من بادر ورعى هذا التصريح، بينما ابنه مثّله في حفل التوقيع عليه برئاسة بعثة من أربعة مسؤولين كبار من البحرين وبحسب المركز، حضر الحفل أيضا ممثلين كبار من دول أخرى في الشرق الأوسط.

وغردت عضوة الكنيست كاسنيا سبتلوفا الخبيرة بالعلاقات “الإسرائيلية العربية” بعد نشر هذا التقرير قائلةً إن “هذه أخبار جيدة، آمل ألا ترد أخبار لاحقاً تنفي هذا الخبر، هل سيكون في وسع الإسرائيليين زيارة البحرين؟”.

وقد نشر موقع الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية تغريدة في تويتر أكد فيها تنديد ملك البحرين بالمقاطعة العربية ضد “إسرائيل”، وأنه أعطى لسكان البحرين الحرية في زيارة “إسرائيل”.

وتأتي أقوال ملك البحرين بعد أسبوع من تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال فيه: إن العلاقة مع الدول العربية في المرحلة الحالية هي الأقوى منذ قيام إسرائيل مشيراً إلى أن إسرائيل تقيم علاقات سرية مع كثير من الدول العربية.

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