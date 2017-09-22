المشهد اليمني الأول/

بمنظومة جوية متكاملة تخوض قوى العدوان الحرب على الشعب اليمني، تحوي طائرات الإخلاء والإجلاء الطبي إلى أحدث طائرات F16 وكل أنواع الطائرات العمودية وأحدث منظومات الرادارات الثابتة والمتحركة، تدير قوى العدوان عملياتها الجوية.

وقواعد متعددة وطواقم أمريكية متخصصة تعمل على الأرض وغرف عمليات مشتركة وأحدث منوظومات الدفاعات الجوية، من منظومات الباتريوت، بالإضافة إلى خطوط إمداد أمريكية وأوروبية بكل ما أستجد من الصناعات الجوية، كلها لم تحقق أهداف العدوان في أجواء اليمن، وتم إسقاط العديد من الطائرات المقاتلة والعشرات من طائرات الإستطلاع.

في المقابل أدارت القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني المعركة بإقتدار، ورغم تدمير منظومات الرادات واستهداف نخبة الضباط للقوات الجوية بعمليات إغتيالات بفترة سابقة .

وكشفت القوات الجوية اليمنية عن قدراتها بإشهارها لمعرضها الأول للطائرات المسيرة، والذي ضم العديد من الطائرات الهجومية وطائرات الإستطلاع.

كما سبق وأن نفذت الدفاعات الجوية اليمنية العديد من عمليات الإستهداف المباشر لطائرات العدوان، ومؤخراً كشف السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن تطور لأداء القوات الجوية عبر طائرات إستطاعت التحليق لمئات الكيلومترات في العمق السعودي.

ورغم الفوارق الكبيرة في المعادلة الجديدة التي كشفها قائد الثورة، إلا أن القوات الجوية والدفاع الجوي وبخبرات وقدرات يمنية تمكنت وبإقتدار من تحويل الفرص إلى نجاحات وانتصارات يراها ويلتمسها العدو قبل الصديق.

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