المشهد اليمني الأول/

حملت رسائل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمته الأخيرة أن اللعب بالنار واستهداف الساحل اليمني والحديدة لن يمر بدون رد.

ومن أهم الرسائل ما تضمنته الرسائل البحرية، بالقدرة على إستهداف السفن النفطية السعودية، والقدرة على ضرب أي منطقة في البحر الأحمر وصولاً إلى الساحل السعودي.

والإنخراط لكيان العدو الإسرائيلي في العدوان وخصوصاً في معركة الساحل لم يكن خافياً، حين دعا نتنياهو بعد ثلاث أيام من بدء العدوان بضرورة إيقاف المد الثوري إلى باب المندب.

وادعى نتنياهو حينها أن الإستيلاء على باب المندب من قبل الحوثيين سيمثل خطراً على البشرية ويجب التصدي له وإيقافه.

وبعد أكثر من عامين ونصف من العدوان والحصار بمشاركة إسرائيلية لم تكن الإرادة الثورية في اليمن بعيدةً عن مخاوف العدو الإسرائيلي.

فقد كشف قائد الثورة، عن أمله بالتمكن من الوصول إلى الميناء الفلسطيني، للتمكن من القيام بأي عمل لمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب والبلدان الإسلامية.

ويشكل هذا التهديد معادلة المعادلات الإستراتيجية، بعدما ظن العدو الصهيوني أن إستحداثاته لضرب القوى الثورية لخطوط دفاع تكفيرية وعربية منبطحة أن ينجو بنواياه الخبيثة تجاه العرب والمسلمين.

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