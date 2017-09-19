المشهد اليمني الأول/

أصبحت الآفاق أمام اليمن مفتوحة للرد والردع ذلك على المستوى الخارجي، وعلى المستوى الداخلي أسس خطاب قائد الثورة لتجذير الشراكة وعلى قاعدة تسيير دفة البلاد بما يضمن إدامة الصمود اليمني بوجه العدوان ومخططاته .

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، أن خطاب السيد أكد على تعزيز اللحمة والشراكة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .

من جانبه قال عضو المجلس السياسي “محمد النعيمي” أن خطاب السيد وضع مرحلة جديدة على المستوى الخارجي والداخلي، وحدد مسارات نهضوية وتحررية في معادلات صناعية والإستراتيجية العسكرية، معتبراً أن هذا المعادلة في وضعها الطبيعي التي يجب أن يكون عليها الشعب اليمني.

أما عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني “يحيى الشامي” يرى أن كلام السيد جديداً، معتبراً أنه قدم رؤية أنصار الله تجاه القضايا المختلفة، مؤكداً أهمية الخطاب.

بدوره أعتبر مستشار الرئاسة اللواء الركن “خالد باراس” أن الكلمة كانت وثيقة تاريخية، من وثائق إدانة العدوان في المستقبل وإدانة الصمت العالمي.

وقال الصحفي “محمد عايش” أنه عندما تتأسس معادلة جديدة قادرة على إحالة هذه العربدة للعدوان إلى مصدر خطر وضرر على أمن العدوان، فبالتأكيد سيكون مؤثراً على مسار الحرب، معتبراً أن الإمارات مثلاً لا تستطيع تحمل ولا 1% مما تحملته اليمن.

ويقول عضو المكتب السياسي لأنصار الله القاضي “عبدالوهاب المحبشي” أن على قوى العدوان أن تفهم أن هذه الرسائل جادة وفي طريقها للتنفيذ، وعليهم أن يتعاملوا معنا بكل الحذر كما تتعامل إسرائيل مع حزب الله.

مضيفاً أن على الدول أن توقف عدوانها على اليمن قبل أن تتصاعد كل عوامل القوة فتسقط عروشهم وأنظمتهم.

وتكفل خطاب الثورة بأفق الساسة والعسكر بإحراق حسابات العدوان المبنية على إستسلام اليمن، ونقل الخطاب الحرائق ليس إلى عواصم العدوان فحسب، بل إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.

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