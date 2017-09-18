المشهد اليمني الأول/

امتدح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب.

وذكر السديس في لقاء مع قناة “الإخبارية” السعودية إن “السعودية والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم بالتأثير”.

وتابع بأن الدولتين يقودان “لله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والاستقرار والرخاء”.

وجاء حديث السديس خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان “التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي” في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأثار حديث السديس جدلا واسعا بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون أن حديث السديس يعد “جريمة بحق الشعوب التي فقدت الآلاف من أبنائها ودمّرت منازلها وفقدت الأمن فيها بسبب الاحتلال الأمريكي أو مشاركتها الولايات المتحدة بطائراتها في تلك الدول”.

وذكر ناشطون إن حديث السديس لم يكن مفاجئا لا سيما أن الرؤية السعودية الجديدة تصب نحو الانفتاح أكثر تجاه الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل رغم عدم وجود أحاديث رسمية بذلك.

تصريح السديس الغريب أثار انتقادات عديدة، حيث كتبت الباحثة دعاء عبد الحميد الطنطاوي معلقة على كلام السديس: “الشيخ السديس الرجل الذي فقد عقله أرى أنه لا تجوز الصلاة خلفه.. والله أعلم”.

وقالت الكاتبة وفاء نبيل: “يعنى مش حرام كل شوية كده نتصدم فى حد، ده انا اكتر صوت بحب اسمع منه القرآن هو الشيخ السديس، سبحان الله..”.

الفيديو:

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات