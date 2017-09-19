المشهد اليمني الأول/

إستقبل أبناء حضرموت موكب “أحمد عبيد بن دغر” رئيس وزراء المنافقين بإهانته بهتافات مناهضة له ولزيارته إلى المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي هتافات المواطنين أثناء مرور موكب الوزير “سارق .. سارق .. سارق”.

ويسعى بن دغر في زيارته إلى الظفر بالنفط المخزن في ميناء الضبة بالمحافظة، بعد عرقلة المحافظ السابق “بن بريك” عملية البيع.

وكان قد نشر المشهد اليمني الأول، تقريراً يكشف المخطط ومصير ثروات حضرموت وشبوة بعد صفقة البيع الكبرى، وكواليس المنافسة بين الإمارات وحكومة هادي على مناطق حيوية في الجنوب.

ولعب “بن دغر” أدواراً غير مشرفة في تاريخه فقد ساند عدة إنقلابات أثناء مسيرته السياسية.

وشارك المسؤول في الإنقلاب على الزعيم سالمين في العام ٧٨، وانقلب على الرئيس عبد الفتاح اسماعيل وانضم الى معسكر الرئيس علي ناصر.. كما انقلب على الرئيس علي ناصر مسانداً معسكر فتاح في عام ٨٦، وانضم الى مجموعة الرئيس علي سالم البيض وساند معه الإنفصال في العام ٩٤.

ثم انقلب على علي سالم البيض والحزب الاشتراكي اليمني والتحق بالمؤتمر الشعبي العام والرئيس صالح ثم صار من ضمن بطانة الأخيرالخاصة وشغل أمين عام مساعد للمؤتمر الشعبي العام.

ثم انقلب على صالح وانضم للرئيس هادي الذي عينه وزيرا للاتصالات، وأزاحه هادي من وزارة الاتصالات فانقلب عليه وساند صالح في إزاحة هادي من الموتمر الشعبي العام، وحل محل هادي كنائب اول لرئيس الموتمر الشعبي.

وانقلب أخيراً حين إنطلقت عاصفة الحزم وإعلان العدوان على البلاد، على صالح مرة أخرى وعاد إلى معسكر هادي الذي عينه رئيساً للوزراء.

وقد شارك بن دغر في عقد العديد من الصفقات المشبوهة مع العدوان، وعمل كمحور تقارب مع دول العدوان، بالتوازي مع تحركات تقليص سيطرة العدوان ونهب مبالغ مالية ضخمة مكوناً ثروات شخصية، لا يعلم أحداً أين يخفيها.

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