المشهد اليمني الأول/

هدد الصحفي والناشط السياسي “علي البخيتي” عبر صفحة أنشأها بعنوان “اليمن الجمهوري” على مواقع التواصل الإجتماعي مشائخ اليمن بالرصد والفضح أمام الرأي العام.

وزعم البخيتي في بيان كتبه على صفحته الجديدة المسماه “اليمن الجمهوري” أن مشائخ اليمن تجند الأطفال في مواجهة العدوان.

وقال البخيتي أن “”اليمن الجمهوري” تحذر من إختراق الحوثيين للقبيلة وتتوعد برصد المشايخ والنافذين الذين يجندون أبنائنا معهم”.

وأطلق البخيتي مع مجموعة إعلاميين وسياسيين من فنادق العدوان حملة مسعورة على القبيلة اليمنية من خلال صفحة أسموها “اليمن الجمهوري” في إشارة منهم أن دول العدوان الملكية تحمي الجمهورية من الحوثيين.

واتهم البخيتي وجماعته القبائل اليمنية ببيع أطفال وشباب قبيلتهم للحوثيين مقابل بعض أموال وتعيينات، مهدداً برصد وملاحقة المشائخ وإعلان أسمائهم للرأي العام.

وتحشد القبائل اليمنية هذه الأيام آلاف المقاتلين إستعداداً لتوجهات العدوان بالتصعيد العسكري الكبير، الذي يرافقه حملات مسعورة على غرار حملة البخيتي وجماعته فشلت في إيقاف التحشيد القبلي.

وكان البخيتي قد سعى للتحريض على أنصار الله ومطاردتهم وقتلهم أينما ثقفوا، ودعا علي محسن الاحمر والعدوان للإتحاد مع صالح لإزاحة الحوثي، إلا أن مساعيه فشلت بتقارب كبير بين تحالف صنعاء.

وتوقف البخيتي عن كتاباته ضد العدوان فضلاً عن توقفه عن كتاباته بواجهة “الحياد”، ومال البخيتي مؤخراً إلى الوقوف الكامل مع العدوان ومجازره ضد اليمن أرضاً وانساناً.

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