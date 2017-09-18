المشهد اليمني الأول/

نجا مسؤول أمني في حكومة الفار هادي من محاولة اغتيال بمدينة عدن قام بها مسلحون اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن اللواء محمد مساعد الأمير، نجا بأعجوبة، اليوم، من محاولة اغتيال استهدفته بينما كان يقود سيارته في خط الخمسين بمنطقة بئر فضل شمال غرب عدن.

وتابعت أنّ مجموعة مسلّحة اعترضت اللواء، وأطلقت عليه وابلا من الأعيرة النارية، إلا أنه لم يصب بأذى، فيما تعرضت سيارته لبعض الأضرار المادية.

وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية عارمة ومسلسل يومي للاغتيالات منذ احتلالها من قبل قوات الغزو والاحتلال السعودي الإماراتي في منتصف يوليو من العام 2015.

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