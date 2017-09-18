المشهد اليمني الأول/

تمكنت حكومة الإنقاذ الوطني من تشغيل مصنع إسمنت عمران، بعد توقفه لأكثر من عامين بسبب قصف طيران العدوان السعودي، والذي شن عليه 52 غارة منذ مايو 2015 وحتى أكتوبر 2016.

وقال مصدر مسؤول في المصنع، إن فرقاً هندسية تمكنت من إعادة تشغيل خط الإنتاج القديم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف طن من الإسمنت سنوياً، مضيفاً أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم توزيع كميات من إنتاج المصنع لمراكز البيع التابعة له في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن خط الإنتاج الجديد، الذي كانت طاقته مليون طن من الإسمنت سنوياً، لا يزال متوقفاً بسبب الأضرار التي لحقت به جراء غارات الطيران، والمقدرة بـ147 مليون دولار.

ولفت إلى أن إعادة تشغيل خط الإنتاج القديم في المصنع تمت بمساعدة من الأمم المتحدة، والتي التزم مسؤولون فيها لحكومة الإنقاذ بضمان تجنيب المصنع قصف طيران التحالف السعودي مجدداً.

وكانت إدارة المصنع قد تعثرت في صرف مرتبات 9 آلاف و957 عاملاً وعاملة منذ مايو 2015، كما خسرت الخزينة العامة بقصف الطيران للمصنع واحداً من روافدها الأساسية بالإيرادات المالية.

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