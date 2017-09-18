المشهد اليمني الأول/

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، تفاصيل جريمة قتل بشعة قتل فيها والد ابنه الصغير نحراً دون اي رحمة. حيث كشفت بدورها صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية عن تفاصيل هذه الجريمة الفظيعة.

وبحسب الصحيفة السعودية، اعترف الجاني بقتل ابنه مبرر جريمته بدفع كفارة لقيامه بقتل عمه منذ كان في العمر 18 سنة؛ حيث كان الجاني قد قتل عمه دهساً بسيارة وسُجن على أثرها بعد اعترافه عقب الجريمة بسنوات عدة.

ونشرت الصحيفة تفاصيل الجريمة البشعة حيث أن القاتل “كان يردّد على مسمع طفله بعدما أخرجه من مدرسته وهو في طريق نحره: (وجاءت سكرة الموت بالحق)، ويقول في اعترافه: إن الطفل لم يفهم تلك العبارات ودخل للحوش المهجور؛ حيث أخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره“.

وكانت التحقيقات جرت في مركز الرياض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أشرف بنفسه على التحقيقات.

وتساءلت الصحيفة عن سبب وجود بن سلمان في مركز الشرطة حيث ربط بعض المحللين السعوديين وجوده بامكان وجود قرابة من جهة الام بولي العهد.

ونفت مصادر اخرى وجود بن سلمان في مركز الشرطة وقالت ان خال الطفل يشبه بن سلمان الى حد كبير ولا علاقة له بالطفل لا من قريب ولا من بعيد.

وتزداد في الاونة الاخيرة عمليات القتل والاغتصاب في السعودية وعمليات الاعتقال التعسفية لرجال دين بأوامر ملكية غير معروفة الاسباب.

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