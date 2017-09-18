المشهد اليمني الأول/

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، من صد زحف سعودي واسع على مدينة الحثيرة والمناطق المجاورة لها في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، أن الزحف على الحثيرة والمناطق المجاورة لها كان بمشاركة قوات إماراتية وسودانية ومرتزقة.

وأضاف المصدر مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي خلال التصدي للزحف على الحثيرة.

هذا وتم تدمير 3 آليات سعودية خلال كسر الزحف على الحثيرة، كما تم اغتنام عتاد عسكري.

وأفاد المصدر أن الزحف السعودي على الحثيرة وما جاورها استمر منذ الفجر حتى مساء اليوم، مشيرا أن أكثر من 50 غارة ساندت الزحف على الحثيرة، وأكثر من 40 صاروخا من طيران الأباتشي.

وألمح المصدر أن الزحف على الحثيرة كان تحت غطاء جوي مكثف من الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي.

يذكر أن صاروخية الجيش واللجان استهدفت موقع العقبة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، كما تم قنص جندي سعودي في موقع الكرس بجيزان.

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