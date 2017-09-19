المشهد اليمني الأول/

معادلة جديدة في المسار البحري اطلقها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي لمن يعبث في البحر الأحمر، فحوى الرسالة ان اي خطوة تصعيدية بإتجاه الساحل اليمني والحديدة ستكون مكلفة جداً وباهضة على النظام السعودي ومن دفع به الى هذه المعركة في منطقة حساسة على المستوى العالمي.

وبحسب الرسائل العابرة للمحيطات تدرك القوى الدولية اليوم ان اللعب بالنار يحرق الجميع وان استهداف ميناء الحديدة والساحل اليمني لن يمر دون رد.

الإنخراط لكيان العدو الإسرائيلي في معركة الساحل لم يكن خافياً فقد جاهر رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” بعد ثلاثة ايام من بدأ العدوان بضرورة ايقاف المد الثوري في اليمن عن باب المندب حيث قال ” محاولات الأستيلاء على مضيق باب المندب الاستراتيجي من قبل الحوثيين سيتغير موازين الملاحة وامدادات النفط العالمية، المحور الذي يربط بين ايران ولوزان واليمن خطير جداً بالنسبة للبشرية ويجب التصدي له وايقافه”.

وبعد العامين والنصف من القصف والحصار بمشاركة اسرائيلية لم تكن الارادة الثورية في اليمن بعيدة عن مخاوف العدو الإسرائيلي.

وبين الأمل الكبير الذي اطلقه السيد القائد بالوصول الى الموانئ الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وما تم انجازه في المراحل السابقة جد واجتهاد والوقت الذي ظنه العدو في مصلحته تحول الى كابوس مؤرخ لن يستفيق منه الفراعنة حتى يغرقون.

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