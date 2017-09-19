المشهد اليمني الأول/

قرر حزب العمل البريطاني منع كل من السعودية والسودان من حضور مؤتمره المقرر بدء أعماله يوم الأحد المقبل 24 أيلول/ سبتمبر 2017 في مدينة برايتون، بسبب الحرب على اليمن.

وكان زعيم الحزب جيريمي كوربين المعروف بانتقاداته الحادة للسعودية قد دعا في وقت سابق الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى الرياض بحجة أنها تستخدم في حرب اليمن.

قرار زعيم حزب العمل جيريمي كوربين منع السعودية من المؤتمر السنوي لحزبه الاسبوع المقبل يشير الى انه لن يخشى قطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية بسبب حربها على اليمن اذا اصبح رئيسا للوزراء.

ويأتي موقف كوربين في تناقض حاد مع حكومة تيريزا ماي. وقد فشل المحافظون في انتقاد الحكومة السعودية لارتكابهم جرائم حرب محتملة، وباعت الحكومة البريطانية اسلحة الى السعودية بقيمة 3.6 مليار جنيه استرليني استخدمت في حملتها في اليمن.

وقال متحدث باسم حزب العمل هافينغتون بوست يوم الاثنين: “بعد الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في حملة القصف التي قامت بها في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وافقت اللجنة التنفيذية الوطنية على أن طلب السفارة لحضور العمل ان مؤتمر الحزب لن يقبل”.

وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “نحن نبيع الأسلحة إلى السعودية وفي الوقت نفسه نرسل المساعدات، لا يجب ان نفعل كلا الأمرين”، مؤكداً على أهمية ضمان وجود “عملية سياسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار” في اليمن.

فيما اتهمت مجموعات حقوقية مختلفة الحكومة بـ”فرش السجادة الحمراء” أمام المندوبين المدعوين من بعض الحكومات الأكثر قمعا في العالم، بما في ذلك السعودية والبحرين وتركيا في معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة.

وقال متحدث باسم الحزب لـ”هافنغتون بوست” إنه “وبعد الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في قصفها في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، أقرّت اللجنة الانتخابية الوطنية على أن طلب السفارة السعودية لحضور مؤتمر حزب العمال لن يكون مقبولاً”.

رداً على ذلك، وجهت جامعة الدول العربية رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني وخاصة العماليين بينهم لإبلاغهم بأن حفل الاستقبال والعشاء السنوي الذي ينظمه السفراء العرب سيلغى. وأوضحت الجامعة في رسالتها أن القرار اتخذ بعد أن “رفض حزب العمل لهذا العام طلبات المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لحضور مؤتمره”.

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