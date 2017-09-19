المشهد اليمني الأول/

قُتل جندي سعودي، هو الثالث خلال أسبوع، في معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية على الشريط الحدودي الجنوبي للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس»، اليوم الإثنين، إن محافظ المجاردة، يحيى بن عبد الرحمن، نقل تعازي القيادة السعودية لذوي أسرة الجندي، رئيس الرقباء، عاطف بن حسن الشهري، والذي قتل في الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

ولم تتطرق الوكالة إلى ظروف وملابسات مقتل الجندي الشهري، لكن الشريط الحدودي يشهد معارك مع الجيش واللجان الشعبية منذ أكثر من عامين.

وهذا هو ثالث جندي سعودي تكشف السلطات السعودية عن مقتله خلال أسبوع، ليرتفع عدد قتلى المملكة عند الشريط الحدودي إلى 74 عسكرياً منذ 10 مايو الماضي.

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