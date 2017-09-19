المشهد اليمني الأول/

أكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية، ياكوف كدمي، أن الاتصالات بين إسرائيل ودول الخليج العربي أعمق مما يذاع عنه في الصحافة.

وقال كدمي: “الاتصالات السعودية-الإسرائيلية قديمة جدا”، مؤكدا أن بلاده لا ترى تهديدا في تنظيم “داعش”.

وأشار إلى أن حكومة تل أبيب تسعى بكل جهدها في أن لا يكون هناك هلال إيراني على أراضي العراق وسورية بعد القضاء على التنظيم الإرهابي قائلا: “لا نريد تكرار السيناريو الكوري النووي على الأراضي الإيرانية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “بلدان الخليج لا تريد زيادة النفوذ التركي في المنطقة العربية”.

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