تنبؤات جديدة تزعم: “نهاية العالم” تبدأ يوم السبت

المشهد اليمني الاول|منوعات

من آنٍ لآخر تنتشر أخبار عن نهاية العالم لأسباب طبيعية كاصطدام كوكبنا بنيزك أو حدوث زلازل قوية وأعاصير تقول احداها أنَّ الكوكب لم يتبق أمامه سوى أيامٍ قليلةٍ قبل أن ينتهي كل شيء.

وتوقع موقع مسيحي أمريكي أن تبدأ نهاية العالم يوم السبت المقبل، وبحسب ما ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فأن موقعunsealed المسيحي الإنجيلي نشر فيديو مدته أربع دقائق قال إنه يوضح كيف سينتهي العالم، وهو الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا، مما أدى إلى تنبؤات أخرى مروعة للكيفية التي سينتهى بها العالم في بداية الأسبوع المقبل. وفي هذا الفيديو تتعرض امرأة حامل أسطورية لهجوم من تنين بسبعة رؤوس في السماء، وعلى الشاشة نص يقول إن صورتين للمرأة والتنين ستظهران فوق القدس و”إسرائيل” يوم السبت قبل أن تنفتح السماء وتطل نيران الجحيم على الأرض. وتقول صحيفة نيوزويك إن 23 سبتمبر يمثل مرور 33 يوما منذ الكسوف الشمسي التاريخي. وقال ديفيد مياد، الباحث الذي يوصف بأنه عالم أحياء مسيحي، لصحيفة “واشنطن بوست” يوم الأحد، إن هذا رقم مهم جدا في الكتاب المقدس. فقد عاش المسيح 33 عاما، واسم “إلوهيم” وهو اسم الرب عند اليهود، ذكر 33 مرة في الكتاب المقدس. وتابع قائلا إن العالم لا ينتهي، ولكن العالم بالشكل الذي نعرفه هو الذي ينتهى، موضحا أن جزء كبير من العالم لن يكون كما هو عند بداية أكتوبر. يذكر أنه من آنٍ لآخر تنتشر أخبار كاذبة عن نهاية العالم لأسباب طبيعية كاصطدام كوكبنا بنيزك أو حدوث زلازل قوية وأعاصير.

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