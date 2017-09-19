جسر بين إيطاليا و تونس بـ 100 مليار دولار

المشهد اليمني الاول|منوعات

قدّمت عضو مجلس عمادة المهندسين، آمال مخلوف فكرة مشروع “TUNeIT” الذي يتمثل في إنشاء جسر بين مدينتي الهوارية التونسية و صقلية الإيطالية.

وافاد موقع الصدی نت انها أوضحت في حديث لإذاعة “إكسبريس أف أم” اليوم، الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، أن مسافة الجسر تبلغ 130 كلم بكلفة جملية قدرت بـ100 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أنّ جلسة عمل كانت قد إنعقدت بمقر عمادة المهندسين التونسيين خلال شهر أوت الماضي جمعت وفدا عن العمادة بنائب رئيس الشبكة المتوسطية للمدارس الهندسية أنزوي سيفيرو و أحمد بالشيخ مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين. وقد تمت المصادقة خلال اللقاء على كراس شروط بمناظرة الأفكار حول إحداث جزر صناعية و جسر بين مدينة الهوارية التونسية وجزيرة صقلية الإيطالية.

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