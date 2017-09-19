المشهد اليمني الأول/

أعلن مصدر مسئول في اللجنة الحكومية المشكلة لتأمين إحتياجات الغاز المنزلي عن بدء توفير مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وتوزيعها على محطات البيع كمرحلة أولى وبسعر مقبول.

وأوضح المصدر أن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي والمكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ عقدت إجتماعات مكثفة مع تجار الغاز المنزلي، أثمرت عن توفير أكثر من أربعة آلاف طن من مادة الغاز المنزلي وإنزالها للسوق المحلية بسعر تكلفة الإستيراد والتكاليف المرتبطة بها فقط .

وقال ” بات بإمكان المواطنين في العاصمة صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة تخضع لرقابة مشتركة ابتداء من الخامسة عصر اليوم ضمن آلية سيجري تعميمها على المحافظات “.

وحسب وكالة الانباء اليمنية “سبأ” فقد لفت المصدر إلى أن الإجتماعات مع التجار أفضت إلى الإتفاق على فتح باب الإستيراد وتكوين مخزون إستراتيجي يسمح للبلد بمواجهة مؤامرات العدوان ومرتزقته التي تستهدف المواطنين في جوانب عيشهم.

وأكد المصدر أن اللجنة ماضية في عملها لإنهاء الازمة المفتعلة في مادة الغاز المنزلي وشكلت لأجل هذا الغرض غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

وقد استبشر المواطنين بهذه الخطوة التي شكلت انفراجة كبيرة من شأنها الحد من المعاناة الاقتصادية التي تشعيها البلاد جراء الحصار والعدوان، لكنهم في الوقت ذاته تسالوا عن مكان تلك المحطات الـ 23 التي يتوفر فيها الغاز بالسعر الرسمي 2500 ريال.

فيما أستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات اخرى عن وضع باقي المحطات التي لا زالت تقوم ببيع الغاز المنزلي بأكثر من 5000 ريال، مؤكدين ضرورة إتخاذ إجراءات ضدها.

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