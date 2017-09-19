المشهد اليمني الأول/

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2017م صاروخ باليستي طراز “قاهر تو إم” على تجمعات مرتزقة العدوان بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم بالجوف.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ الباليستي إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان، موقعا خسائر كبيرة في صفوفهم .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للموقع المستهدف.

وكان قد أفاد مصدر عسكري، للمشهد اليمني الأول، بأن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأكد المصدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال العملية، مشيرا إلى فرار جماعي لمرتزقة العدوان اثناء العملية العسكرية.

وأضاف أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إحراق آلية عسكرية لمرتزقة العدوان خلال العملية، بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد عسكري متنوع كان بحوزة المرتزقة.

وفي السياق أطلق القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ “اوراغان” وصلية من صواريخ كاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان في مجمع الحزم.

وأدت العملية إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات وسماع دوي انفجارات، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل الجثث والمصابين.

كما استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الحراشف بمديرية المتون بصاروخين كاتيوشا وقذائف المدفعية.. وفجرت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية طقما عسكريا لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.

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