المشهد اليمني الأول/

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي حاجة اليمن للاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار الدكتور مقبولي خلال اختتام فعاليات المهرجان الزراعي الأول للبطاطس الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي بصنعاء وبحضور وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، إلى أهمية الاعتماد على إستراتيجية زراعية خصوصاً فيما يتعلق بالمحاصيل النقدية والعمل على الاكتفاء الذاتي.

وأشاد بمستوى الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مبينا أن وزارة الزراعة تعمل بوتيرة عالية وهي من الوزارات النشطة كونها تقوم بعملية التخطيط والإستراتيجية الزراعية ويُعول عليها كثيرا في الدخل القومي ورفد الموازنة العامة في المستقبل.

وحث على تكاتف الجهود والتركيز على إيجاد بدائل لرفد خزينة الدولة بدلا من موارد المشتقات النفطية والعمل على تنمية وتطوير المحاصيل الاقتصادية والنقدية كالبن والعسل والسلع الزراعية الأخرى باعتبار الزراعة ثروة يجب دعمها من قبل الحكومة وتعزيز دور الزراعة في توفير الأمن الغذائي.

ووجه نائب رئيس الوزراء بالعمل على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص للتوجه نحو الزراعة بإكثار الأنسجة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وإستراتيجية النمو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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