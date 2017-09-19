المشهد اليمني الأول/

اقتحم مسلحون مبنى شركة الملاحة الوطنية الكائن أمام مبنى التلفزيون بمدينة التواهي بمحافظة عدن جنوب البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من العدوان قال الدكتور عبد الناصر البان رئيس مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي لشركة الملاحة الوطنية أن مسلحين اقتحموا مساء أمس مبنى الشركة رغم وجود حراسة أمنية تابعة للشركة.

وأضاف البان أن المقتحمين رفضوا إخلاء المبنى وقد قاموا بالعبث بمحتويات المكاتب وإتلاف بعضها.

يأتي هذا ضمن الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة عدن والمحافظات الجنوبية القابعة تحت الاحتلال الإماراتي والسعودي وصراع الأجندات بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات.

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