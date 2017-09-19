المشهد اليمني الأول/

في إطار فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، نُظمت ندوة إعلامية تحت عنوان “الإعلام اليمني ضحايا الاستهداف المباشر لغارات التحالف وحجب الحقائق”.

إعلاميون من جنسيات متعددة شاركوا في هذه الندوة وأبدوا مواقف تضامنية مع الإعلام اليمني المستهدف بشكل واضح من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي.

وأشارت الكلمات إلى أن الحرب تجاوزت كل حدود الحفاظ على سلامة الإعلاميين والحقيقة.

وتخلل الندوة عرض التقرير السنوي الثاني لاتحاد الإعلاميين اليمنيين الذي وثق حجم التجاوزات السعودية بحق الإعلاميين ووسائل الإعلام اليمنية.

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