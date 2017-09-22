المشهد اليمني الأول/

فشلت طائرات الأباتشي التابعة للعدوان السعودي الامريكي خلال الساعات الماضية بمساندة زحوف واسعة لقوى العدوان المسنودة بتكفيريين وجنود سودانيين وسعوديين وإماراتيين على منطاق يسير عليها الجبش واللجان الشعبية في جيزان المحتلة.

واكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول أن طائرات الاباتشي قصفت بأكثر من 100 صاروخ على الحثيرة والمناطق المجاورة بعد كسر زحف لتحالف العدوان الذي كان مكون من عدد من الجنود السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم على الحثيرة يوم أمس.

وأوضح المصدر أن وحدة القوة الصاروخية باغتت تجمعات الجنود السعوديين بموقع الرمضة بجيزان بصاروخ زلزال2 على مؤكدا أن الصاروخ خلف خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.

وأفاد مصدر عسكري، أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ الطوال وشمال صحراء ميدي قبالة جيزان محققاً إصابات مباشرة.

ويقول الخبير العسكري اليمني “أبو محمد” للمشهد اليمني الأول أن صمود أبطال الجيش واللجان في وجه طائرات حربية واستطلاعية وعمودية مواجهين زحوف من عدة جنسيات له دلالات كبيرة في العلوم العسكري.

وأكد أبو محمد، وهو من أفراد الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أن الجيش واللجان اليمنية إتبعت أساليب حرب جديدة لم يتم إتخاذها ولا في أي حرب سابقة، مشيراً أن الأباتشي سجلت أول فشل لها عالمياً في حرب اليمن.

وأضاف الخبير العسكري أن طيران الإستطلاع المعادي سجل فشلاً إضافياً فوق فشل الطيران العمودي المعادي، مؤكداً أن تأسيس مدرسة عسكرية جديدة، سيكون لها الصيت والإشادة عالمياً.

وشدد أبو محمد أن المدرسة اليمنية التي يضيفها الجيش واللجان الشعبية للمعارف العسكرية ليست في إفشال أسطورة الجو فقط، بل بإفشال أساطير البر والبحر من قدرات وإمكانيات هائلة.

وأكد الخبير أن فشل الزحف الواسع وخيبة هذه التحركات ينبغي لها أن تعطي رسالة واضحة لأمريكا بعد إرسالها قائد قواتها إلى جيزان مؤخراً، وعليها أن تدرك أنها ستخيب في أي حماقات ومراهنات جديدة تقدم عليها، مؤكداً أن مفاجئات كبرى تنتظر الأمريكان.

من جانبه وثق الإعلام الحربي مشاهد صد الزحف الواسع مضيفاً إنتكاسة وخيبة أمل جديدة لقوى العدوان الأخيرة في جيزان بالصوت والصورة.

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