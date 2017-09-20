المشهد اليمني الأول/

دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة وحلفائها من المعارضة السورية إلى عدم “عرقلة” عمليات القوات السورية الحكومية في حربها ضد الإرهاب.

وجاء في بيان على لسان المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، قال فيه: “كلما اقتربت نهاية داعش في سوريا، كلما بانت حقيقة من يقاتلهم على الأرض، وكذلك حقيقة من يلعب دورا تمثيليا فقط، ولذلك إذا كان التحالف الدولي وبقيادة واشنطن لا يرغب في قتال الإرهابيين في سوريا، فعلى الأقل عليهم أن لا يعرقلوا عمل من يحارب الإرهاب بشكل متواصل وفعال”.

وفي سياق متصل، أكد كوناشينكوف، أن قيام قوات المعارضة السورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة بفتح المياه من السدود على نهر الفرات، سيؤدي إلى إعاقة تقدم القوات الحكومية السورية في عملياتها ضد الإرهاب في محيط محافظة دير الزور.

وقال اللواء الروسي: “خلال أربع وعشرين ساعة ظهرت مشاكل في مستوى المياه بنهر الفرات.. فعندما بدأت قوات الجيش السوري بمحاولة عبور النهر، ارتفع منسوب المياه وبشكل مفاجيء، كما وزادت سرعة التيار إلى الضعف ولغاية مترين بالثانية”.

وأضاف، “مع عدم وجود أمطار، فإن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو إطلاق المياه يدويا من السدود في المناطق العليا من نهر الفرات والتي تخضع لسيطرة القوات المعارضة المسنودة من قبل التحالف الدولي”.

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