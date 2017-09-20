المشهد اليمني الأول/

نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، باستهداف العدوان السعودي المتواصل للمدنيين في اليمن لا سيما الأطفال.

وأضافت لجنة الصليب الاحمر في بيان “ليس بوسعنا أن نغضّ الطّرف عن ارتفاع أعداد المدنيين المصابين أو القتلى جرّاء الهجمات العشوائية في النزاع الذي يعصف باليمن.

من جهتها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى تحقيق دولي في العدوان على اليمن حيث أدت غارات التحالف العربي إلى محو أسر بكاملها، وقالت إن ضربات التحالف الجوية قتلت 39 مدنيا بينهم 26 طفلا خلال شهرين.

وقد ادى العدوان السعودي على اليمن الى مقتل آلاف المدنيين، بينهم 2000 طفل على الأقل قضوا في أعمال قصف وغارات جوية سعودية واماراتية، كان اخرهم استشهاد 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء غارة جوية للعدوان السعودي على محافظة مأرب شمال شرق صنعاء السبت 17 الشهر الحالي.

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