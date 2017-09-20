المشهد اليمني الأول/

في ذروة الثورة الشعبية التي انطلقت في مطلع اغسطس من العام 2014م، كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترقب ما يجري من حراك شعبي في صنعاء على مدار الـ 24 ساعة.

الوثائق السرية التي حصلت عليها قناة المسيرة كشفت معلومات في غاية الأهمية عن حجم القلق الأمريكي من تعاظم ثورة الـ 21 من سبتمبر في تلك المرحلة.

اربع صور التقطت من مسح جوي امريكي لساحات الأعتصام في مداخل العاصمة صنعاء وتحت عنوان “سري”.

حيث تكشف الصور الملتقطة قبل ثلاثة ايام من الحادي والعشرين من سبتمبر رصداً دقيقاً لعدد خيام المعتصمين التي نصبت في اربع مناطق توزعت على مداخل العاصمة صنعاء.

صورة التقطت لساحة الرسول الأعظم جنوب العاصمة وتتضمن معلومات عن عدد الخيام بأنواعها الكبيرة والصغيرة، وصورة اخرى لمخيم الأعتصام في بني الحارث شمال العاصمة، وصورة ثالثة لمخيم الأعتصام في الصباحة، وصورة رابعة من مخيم الأعتصام في همدان ولمعلومات اكثر شاهد الفيديو.

تشير المعلومات السرية في الصور التي التقطتها الأقمار الأمريكية الى ان الرصيد كان بشكل دوري يتم من خلال متابعة حجم التوافد الشعبي خيمة خيمة، ورفع تلك المعلومات لصاحب القرار الأمريكي.

في النتيجة يعكس الرصد الأمريكي الدقيق لتفاصيل التفاصيل لثورة الـ 21 من سبتمبر جزءً من الصورة الحقيقية لما شكلته الثورة من تحدي غير مسبوق للهيمنة الأمريكية في اليمن، وتعكس ابعاد ما يواجهه اليمن في هذه المرحلة من حر ب عدوانية لا زالت فيها واشنطن المخطط والمدبر، وبين سبتمبر 2014م وسبتمبر اليوم الشعب اليمني اقوى ومشروع امريكا الى زوال.

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