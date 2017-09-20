المشهد اليمني الأول/

أقامت الولايات المتحدة، الاثنين، قاعدة عسكرية دائمة للدفاع الجوي في قلب صحراء النقب.

وذكرت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”تايمز أوف إسرائيل” في موقعيهما الإلكترونيين أمس، أن القاعدة داخل قاعدة مشابيم الجوية الإسرائيلية القائمة بالفعل غربي بلدتي ديمونة ويروشام.

وسوف يقوم عشرات الجنود الأمريكيين بتشغيل الرادار الكبير الذى تم نشره منذ عشر سنوات.

حيث رحب سلاح الجو الاسرائيلي بانشاء القاعدة، وقال إنها تشكل وجهاً آخر فى تعميق التعاون التشغيلي بين البلدين، وستتوج ذروته فى شهر شباط القادم باجراء التدريب المشترك “الكوبرا جنيفر “، الذي يجرى كل عامين.

ويشمل التدريب سيناريو متعدد المسارات تتعرض فيه إسرائيل لهجوم بالصواريخ من عدة اتجاهات في وقت واحد.

وقد وضعت إسرائيل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة نظاماً متعدد الطبقات من الدفاعات ضد كل شيء من الهجمات الصاروخية الموجهة بعيدة المدى من إيران إلى الصواريخ البدائية التي تطلق من لبنان وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، يجريان مثل هذا التدريب في إسرائيل مرة كل عامين منذ عام 2001.

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