المشهد اليمني الأول/

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، مع وزير الخارجية الكويتي، صباح الحمد الصباح، سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، ان «الجانبين بحثا في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر التطورات على الساحة اليمنية، والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن».

وأشاد ولد الشيخ في اللقاء الذي عقد مساء الإثنين، بتوقيت نيويورك بـ«ما قدمته الكويت من إسهامات للأشقاء في اليمن، خاصة على الصعيد الإنساني»، حسب «كونا».

يُشار إلى أن دولة الكويت استضافت الجولة الثالثة من مفاوضات الأطراف اليمنية التي انطلقت في أبريل من العام الماضي، واستمرت حتى مطلع أغسطس من العام نفسه.

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