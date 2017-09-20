المشهد اليمني الأول/

جدد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى حوار غير مشروط مع الدول المقاطعة لبلاده، معتبراً أن زعزعة استقرار دولة ذات سيادة هو «أحد أشكال الإرهاب».

وقال تميم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «وقف إنتاج الإرهاب والتطرف يتحقق بمعالجة جذوره الإجتماعية والسياسية».

وأضاف متسائلاً: «زعزعة الإستقرار في دولة ذات سيادة… أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟».

وأكد رفض بلاده التعامل مع ظاهرة الإرهاب وفقاً لـ«معايير مزدوجة».

واتهم دول المقاطعة بأنها «لاحقت مواطني قطر والمقيمين على أراضيها لمجرد التعاطف مع الإمارة».

وأشار إلى أن بلاده تدبر شؤونها حالياً «بنجاح، بفضل وجود معابر ليس لدول الحصار سيطرة عليها»، مكرراً أن شعبه «يتعرض لحصار جائر ومستمر».

وندد بسياسات دول «تعتقد أن حيازتها للمال تؤهلها للضغط على دول أخرى وابتزازها».

وحض دول مجلس التعاون الخليجي على «إجراء حوار مع ايران على أساس المصالح المشتركة».

كما حث على «إنهاء حالة الإقتتال والحرب في اليمن وتبني الحوار والحل السياسي»، ودعم جهود المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنهاء الأزمة.

واعتبر أن الجهود السياسية حيال سوريا لا تزال «متعثرة بسبب تضارب المصالح الدولية»، مشدداً على أن «المطلوب هو العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية».

ولفت إلى أن إسرائيل «لا تزال تقف حائلاً أمام تحقيق السلام الدائم والعادل»، مناشداً الفلسطينيين إتمام المصالحة وتوحيد المواقف.

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